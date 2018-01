La cabalgata de las 'magas' de Valencia desfila por una sociedad igualitaria

Bajo el mismo prisma, Fraternidad ha recordado, visiblemente emocionada, a "las mujeres que están aquí, pero también las que no están y las que nos ha robado el patriarcado". Ha recordado además que "no solo las mujeres sufren la violencia de género, sino también los niños".

"Niñas, no estáis solas, si algo no os gusta lo podéis decir. Si no queréis un beso o un abrazo, podéis decir que no. Si os pasa algo, tenéis que saber que nunca será vuestra culpa ", ha reivindicado.