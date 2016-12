Cierran el único cajero en la zona de la Seu d'Urgell

¿Imaginan tener que recorrer decenas de kilómetros para poder sacar dinero de un cajero? Eso es lo que sucede en varios pueblos alrededor de la Seu d'Urgell, en Cataluña. Han cerrado el único que tenían y el más cercano está a 85 kilómetros, a 40 minutos en coche. A esto hay que añadirle que la carretera está muy mal. Es además una zona muy turística y los alcaldes, los vecinos y los visitantes están indignados. Los más perjudicados son las personas mayores. Y la solución no es la tarjeta de crédito porque en la mayoría de negocios no hay datafono. Sin efectivo y sin tarjeta. La entidad dice que renovar el cajero, para los 4 pueblos de 300 habitantes, no salía a cuenta. Cuentan que llevan 3 años intentando buscar una solución con el ayuntamiento, quien, denuncian, al parecer se ha cerrado en banda. De momento la única opción es carretera y manta para sacar dinero.