Insólita reacción de una camarera cuando un lagarto siembra el pánico en un restaurante

Sucedió en el restaurante 'Mimosa Winery' de New South Wales, en Australia. Un enorme lagarto hizo acto de presencia y se adueñó del local durante unos instantes sembrando el pánico entre los comensales. Sin embargo, sus expresiones y sus gritos pronto cambiarían para dar paso en su lugar a caras de incredulidad, asombro y también expectación. Algunos, –excepcionalmente–, incluso se acabaron riendo ante la escena. Y es que sin dudarlo, en una rápida e instintiva acción que logró evitar sustos mayores, Samia Lila, una camarera del restaurante, se apresuró a agarrar al lagarto con sus propias manos desde su cola y comenzó a arrastrarlo para expulsarle del recinto. "Pensé: quiero hacerlo, quiero hacerlo, sé que está mal pero se está acercando a los clientes", afirmó la joven de 25 años explicando el suceso. "No tenía miedo, me gustan los reptiles, así que estaba un poco emocionada", confiesa, en declaraciones recogidas por International Business Times.



De nacionalidad francesa, Samia solo lleva trabajando en Australia desde noviembre, pero tres meses le han bastado para convertirse en toda una celebridad en la zona. 'Goanna Girl', la denominan ya algunos locales así como varios usuarios en las redes sociales. 'Chica Goanna', porque 'goanna' es como denominan a este tipo de lagartos que habitan en la zona y que pueden llegar a alcanzar los dos metros y medio de longitud.

El vídeo fue publicado en Facebook por el propio restaurante y ya cuenta con más de medio millón de reproducciones.