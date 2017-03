Muere una enferma de cáncer que compartió su historia en Facebook

Y además... Pensaba que sufría sobrepeso pero tenía un tumor de 63 kilos en los ovarios

Lisa Magill, una mujer con cáncer de estómago y que compartió toda su experiencia en las redes sociales, ha fallecido tal y como han informado sus familiares a través de su página de Facebook ' Terminally Fabulous'.

"Esta noche nuestra hermosa chica ha desplegado sus alas de ángel y se ha ido al cielo con sus amigos y familiares", ha escrito su madre.

Lisa estuvo cinco años luchando contra la enfermedad y por ello, decidió abrir el blog para compartir su experiencia. Recientemente, ella misma admitió que sabía que iba a morir pronto y que le costaba leer y escribir por lo que, uno de sus últimos mensajes fue grabado en video.

"Me duele el pecho y sufro dolor mientras hablo. También me duele el estómago y la pelvis, básicamente todo me duele", decía.

Finalmente, Lisa falleció " en paz" y sin dolor, tal y como confirmó su madre.