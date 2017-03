Busca amigos en una web de anuncios, marginado por los efectos de la quimioterapia

Cuando Jordan Kosovich, de 19 años, vecino de la ciudad australiana de Perth, superó una leucemia que le robó la infancia no podía imaginar cómo tendría que empezar su nueva vida. Al regresar a su escuela, este joven no solo se enfrentó a los años de ausencia escolar sino que tuvo que hacerle frente solo y sin amigos. Los efectos de la quimioterapia, entre ellos un gran sobrepeso, le hicieron el blanco fácil para los 'matones' del colegio.

Ahora, recuerda aquellos años con mucho dolor. "La quimioterapia es lo peor que puede pasarte, los fármacos son tan fuertes que se pierde todo el pelo y se coge mucho peso", afirma. Además, "yo estaba demasiado débil para defenderme, y era un niño muy tímido y tranquilo lo que me hizo el blanco perfecto de las burlas", añade, según recoge DailyMail. Luego, "la escuela secundaria fue cien veces peor. Me intimidaron física y verbalmente y se me persiguió en Facebook", cuenta con dolor Jordan.

Toda su vida escolar ha sido un completo infierno, aunque cambiara de centro descubrían que no tenía amigos y no me daban una oportunidad. Con el tiempo la gente dejó de meterse con él pero tampoco ha conseguido hacer ningún amigo. Ahora, este joven trabaja en un centro deportivo y aunque tiene varios compañeros le resulta difícil convertirlos en sus amigos.

La idea del llamamiento en la web de anuncios Gumtree la copió de un hombre de 72 años que puso un anuncio buscando un amigo de pesca tras fallecer su compañero de toda la vida. De momento, el anuncio de Jordan ha generado cerca de 5.000 comentarios y compartidos en las redes sociales y el joven ha recibido cientos de mensajes en Facebook.