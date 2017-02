Dar el pecho a su hijo le salvó la vida

Sarah Boyle, una madre británica, descubrió que tenía cáncer de mama de una manera muy sorprendente. Su pequeño se negaba a tomar leche de su pecho derecho, mientras que del izquierdo no ponía ningún problema. Extrañada, acudió a su médico quien le diagnosticó su enfermedad.

Para Sarah Boyle, de 26 años, alimentar a su recién nacido se convirtió en una auténtica tortura. Cada vez que intentaba dar el pecho derecho a Teddy, el pequeño gritaba y lloraba. Sin embargo, si le daba el izquierdo no había ningún problema.

Tras esto, Sarah acudió a su ginecólogo, que le mandó hacerse una biopsia y un escáner. Dos semanas después, le diagnosticaron cáncer de mama. Ahora, está recibiendo sesiones de quimioterapia antes de someterse a una doble mastectomía.

"Teddy es mi héroe, si no hubiera sido por él nunca hubiera sabido que tenía cáncer", ha declarado Sarah. El pequeño comprobó que la leche de su pecho derecho sabía distinta que la del izquierdo, por eso la rechazaba, según informa 'Mirror'.

"Mi médico que dijo que nunca había visto nada igual. Me aseguró que la decisión de dar el pecho me había salvado la vida, pues de otra manera no hubiera sabido de mi enfermedad", ha concluido la mujer.