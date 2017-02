El candidato al 'Nobel' de Educación pide a los partidos que busquen un modelo educativo que se adapte a los tiempos

"Hay que insistir en que el acosador no puede ser el más guay", señala

El profesor madrileño David Calle, seleccionado entre los diez finalistas al Global Teacher Prize, el 'Nobel' de la Educación, ha pedido a los partidos políticos que se pongan de acuerdo y busquen un modelo educativo que se adapte a los tiempos.

"Que se pongan de acuerdo entre todos los partidos, que se sienten, que busquen un modelo que funcione realmente, que escuchen a todas las partes implicadas y que se adapte a los tiempos que vivimos", ha planteado Calle, en declaraciones a Europa Press. Además, ha indicado que sería "ideal" que las leyes de Educación no cambiaran cada cuatro años y que no fueran utilizadas como "herramienta de cambio político".

A su juicio, tantos cambios en el modelo educativo tienen efectos negativos sobre los alumnos y recuerda lo "desesperados" que estaban los estudiantes el año pasado con la desaparición de la Selectividad. "No te puedes imaginar lo que sufrieron los chavales y sus familias, con que fuera la última Selectividad, estaban desesperados.

En cuanto a las claves para mejorar el sistema educativo español, Calle plantea el diseño de un sistema por el cual entren a la carrera de Magisterio los alumnos más brillantes, no solo con mejores notas, sino aquellos con verdadera vocación y pasión. También pide "recuperar el respeto al profesor, empoderarle y darle el valor que no tiene a día de hoy".

A su juicio, también habría que incentivar los avances innovadores para adaptar el modelo educativo tradicional a los alumnos del siglo XXI que "son diferentes a los de hace 30 años cuando no había ni Internet". "Viven en una sociedad completamente diferente, comparten unos valores completamente diferentes, están acostumbrados al entorno audiovisual, toleran menos la frustración pero son más sociales, muchísimo más colaboradores y hay que aprovecharlo", ha destacado.

Por otro lado, se ha referido a uno de los problemas a los que se enfrentan los alumnos en la actualidad, el acoso escolar, y ha recordado que la educación empieza "en casa". "Si tus hijos están educados en el respeto y la tolerancia, si no escuchan en casa determinadas frases o actitudes se reduce bastante el acoso escolar y que los chavales consideren natural meterse con alguien de forma indiscriminada", ha matizado.

Si bien, Calle precisa que el 'bullying' ya no solo se produce en el patio durante el recreo sino a través del whatsapp y las redes sociales. Por ello, invita a todos los jóvenes a que si detectan cualquier tipo de acoso lo denuncien inmediatamente al centro. "Hay que insistir en que el acosador no puede ser el más guay", ha subrayado.

"NO ME CONSIDERO NI EL MEJOR DE MI PUEBLO"

Calle ha reconocido estar "abrumado, muy contento y orgulloso" por su candidatura a este 'Nobel' de la Educación. "Yo no me considero ni el mejor profesor de mi pueblo, imagínate si me dicen de España, o del mundo", enfatiza. Si bien, también apunta que esta nominación está "cargada de responsabilidad".

Este profesor e ingeniero, fundó su propia academia y hace seis años, preocupado por no poder atender a sus alumnos fuera de las aulas y consciente de que muchas familias no podían permitirse un profesor particular, trasladó la academia a Youtube.

"Me quedé en el paro con 30 años y volví a la academia en la que ya había trabajado cuando estaba en la universidad; allí descubrí que lo que realmente me gustaba era dar clase, mi vocación, mi pasión; y desde hace 15 años tengo mi propia academia de apoyo de Secundaria y Bachiller", explica.

Después se dio cuenta de que la academia no podía estar abierta 24 horas para ayudar a los estudiantes cuando tuvieran un problema y se le ocurrió que subir vídeos a YouTube con explicaciones les ayudaría a repasar lo que se les hubiera olvidado. Además, fundó la página web 'www.unicoos.com' que ofrece teoría, ejercicios resueltos y exámenes.

Actualmente, el canal cuenta con 700 vídeos de matemáticas, física, química y tecnología, acumula más de 100 millones de visitas y cuenta con más de 700.000 suscriptores.

PASIÓN Y UTILIDAD

"Me preguntan muchas veces por qué mis vídeos se ven más que otros en YouTube y siempre les digo que es por la pasión, por la energía que creo que les transmito a los chavales, y porque mi experiencia como profesor de apoyo hace que me sepa de memoria dónde están sus fallos y dudas", señala. Esto, sumado a la utilidad de sus vídeos ha conseguido que se hagan virales.

Sin embargo, no cree que el motivo de su nominación a este premio sea solo la pasión que traslada a sus alumnos porque muchos otros profesores también la tienen, sino el hecho de que ayude a millones de estudiantes.

En caso de que gane el galardón, Calle tiene claro que invertirá el premio --dotado con un millón de dólares-- en Unicoos, para llegar a muchos más jóvenes ya que los contenidos se ofrecen de forma totalmente gratuita y no tienen suficientes recursos para conseguir más profesores, grabar más vídeos, aportar más material o mejorar la web. "Si desde una buhardilla sin recursos ayudamos a 20 o 30 millones de alumnos, imagínate con un millón de dólares", enfatiza.