El actor que encarna al Capitán América, Chris Evans, ha encontrado a su fiel compañero

El pasado mes de abril, Chris contó como rodando lade la película ‘. “La última escena sucedía dentro de una perrera, y me pregunté si esos perros serían actores o de verdad se podían adoptar. Me dijeron que todos estaban en adopción, entonces empecé a mirarlos a todos y vi uno, éste, y vi que ese no era su lugar. Así que.”, recoge el Daily Mail en unas declaraciones del actor.