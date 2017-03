El cardenal Osoro reprueba las actividades que no respetan, difaman o se ríen del otro

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, ha tachado de reprobables las actividades que no respetan al otro, le difaman o se ríen de él.

"Ninguna circunstancia justifica una actividad que elimine, enfrente o se ría del otro, que no respete al otro en todo lo que es. Por eso, la infamia, a quien la realiza, siempre es reprobable", ha subrayado Osoro durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum celebrado este viernes 3 de marzo en el Hotel Ritz.

En este sentido, ha advertido a los cristianos de que "cualquier clase de violencia, la que fuere, que no duda en atacar a la persona sin ninguna distinción, no tienen ninguna justificación".

"Quien difama al otro, quien pone en peligro la dignidad del otro, desprecia a la humanidad", ha precisado, al tiempo que ha agregado que "profanar la dignidad del hombre es blasfemar a Dios".

Así, el cardenal ha insistido en la necesidad de respetar a todas las personas independientemente de sus ideas o de su modo de ser.

"La paciencia requiere reconocer al otro tal como es. También tiene derecho a vivir y no me deshace mis planes, no es estorbo para mi, incluso si me molesta su modo de ser o sus ideas, si no es del todo como yo esperaba", ha insistido.

Preguntado por el bus de la plataforma HazteOir.org, el arzobispo ha propuesto otro eslogan: "¿Qué nos pasa para no saber lo que nos pasa?" --en alusión a una cita de Ortega y Gasset--. Si bien, ha matizado que no entra en autobuses.

"No entro en autobuses. Les remito a esta pregunta. Creo muchísimo en los medios de comunicación, pueden dar un nombre diferente a este tema. Pongan este eslogan: '¿Qué nos pasa para no saber lo que nos pasa?'. Ese es el autobús que yo quiero, no quiero otro", ha subrayado Osoro.