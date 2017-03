Una mujer intenta secuestrar a un niño en los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 49 años intentó llevarse a un niño este sábado durante los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Gracias a la rápida intervención de su padre la raptora no logró huir. La Policía Local confirmó que se trataba de una paciente psiquiátrica que no había tomado la medicación ese día. La familia del pequeño no ha querido interponer ninguna denuncia.