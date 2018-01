Ninguna carretera de la Comunidad de Madrid precisa el uso de cadenas

En torno a las 12.30 horas de este domingo no es necesario el uso de cadenas en ninguna carretera de la Comunidad de Madrid, ha informado el Centro de Emergencias Comunidad de Madrid 112 a través de las redes sociales.

Durante las últimas horas han estado trabajando las máquinas quitanieves en la red de carreteras madrileñas. Desde el servicio de emergencias recomiendan que si no es estrictamente necesario que no se use el vehículo privado y que, en el caso de que lo sea, se lleven las cadenas siempre y se sepa colocarlas.