Un bar de carretera se colapsa tras recibir por error una estrella Michelin

Bouche à Oreille es un pequeño bar de carretera con apenas 20 mesas. Pero la mañana del 9 de febrero se vio desbordado de reservas y llamadas. Había sido galardonado con una estrella Michelin... por error. Esta taberna francesa tenía el mismo nombre que el establecimiento al que realmente iba destinada la estrella. Resultó ser un percance que duró dos días y al que sus dueños no le dieron mayor importancia.

Como si se tratara de una ironía del destino, un pequeño bar de la localidad francesa de Bourges con apenas 20 mesas, Bouche à Oreille (boca a oreja en español), recibió una estrella Michelin por error.

Esta taberna de carretera era frecuentada por trabajadores locales que acudían a degustar el menú que Véronique Jaquet, la dueña, ofrecía por tan sólo 12,5 euros. Pero desde que el 9 de febrero Michelin sacó este pequeño bar en su edición de 2017, un alud de llamadas y reservas colapsaron Bouche à Oreille.

Véronique explicó al diario francés Le Parisien que "empezamos a estar desbordados. Tengo nuevos clientes que quieren mesas de tres, de cuatro... y al mismo tiempo, a todos los habituales. El problema es que no tengo una gran superficie y solo cuatro manos".

Y es que el error duró dos días en la web de la Guía Michelin. "De repente, nos vimos saturados, llegaron los reporteros y mi hijo me llamó desde París, donde vive. Casi se muere de la risa. Tenía clientes nuevos y amigos preguntando por qué no les había dicho que habíamos ganado una estrella Michelin", comentó la propietaria a The Telegraph.

Al parecer, la deseada estrella Michelin era para el otro Bouche à Oreille situado en la localidad de Boutervilliers, a unos kilómetros de París, y con un menú para sus comensales de un precio más elevado (48 euros) y más sofisticado. Pero el nombre no era lo único en lo que coincidían. Las calles, con unos 200 km de distancia, también guardaban un parecido. El bar de Véronique se encuentra en la Route de la Chapelle y el restaurante con la estrella Michelin en Impasse de Chapelle.

Así las cosas, la directora general de los mapas y guías de Michelin, Claire Dorland-Clauzel, no tardó en pedir perdón públicamente: "Pedimos disculpas a los dos establecimientos y sentimos haber confundido a nuestros clientes".

El chef Aymeric Dreux, del restaurante al que realmente se le otorgó la estrella Michelin, aseguró que " es un pequeño percance sin perjuicio y que ha ya sido rectificado. ¡Nada grave! Llamé a la encargada de Bourges y nos reímos", según informó la agencia Efe.