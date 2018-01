La sal de las carreteras puede dañar el medio ambiente en grandes cantidades pero existen alternativas, según experto

Fabricantes de sal aseguran que es segura para el medio ambiente si se esparce de forma responsable

La sal y los fundentes que se esparce en las carreteras y en las ciudades para disolver el hielo y evitar la formación de placas de hielo y la acumulación de nieve daña el medioambiente, porque este material se incorpora al suelo y puede afectar a la flora y la fauna más sensibles, sobre todo en lugares de suelos no salinos, según un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El científico titular del departamento de Geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) del CSIC, Fernando Garrido, ha explicado a Europa Press que la sal se incorpora al suelo y puede dañarlo pero aclara que no es un gran contaminante difícil de resolver o corregir, colocando drenajes para facilitar que el agua de lluvia o de riego arrastre la sal que se pueda acumular.

A su juicio, en España la sal no provoca un problema medioambiental salvo en zonas muy concretas de especial valor ecológico, con una vegetación o fauna delicada o en los lugares donde su uso es muy reiterado a lo largo del invierno como en Canadá, donde el suelo afectado por la sal se altera.

Asimismo, ha añadido que los cloruros pueden desplazar a los nitratos, que es natural del suelo, de modo que el suelo pierde nutrientes y los nuevos que incorpora no son tan esenciales.

Del mismo modo, ha dicho que el sodio es un "gran dispersante" del suelo porque está formado fundamentalmente por agregados, "importantes" para mantener la estructura y la capacidad para retener el agua y reduce la permeabilidad del suelo, por lo que el agua empieza a acumularse en la parte artificial y no perfora el suelo, por lo que produce cambios en la química de este.

Si bien, ha admitido que hay plantas que están adaptadas a los suelos salinos, por ejemplo en áreas del Mediterráneo, mientras que plantas del norte de España "no están adaptadas para absorber estas soluciones salinas de forma brusca". De hecho, ha advertido que en grandes cantidades puede llegar a afectar al crecimiento de los árboles e incluso matarlos.

En todo caso, reconoce que en España el uso de sal y fundentes es "muy limitado en el tiempo" por lo que cree que no se han observado afectaciones "muy importantes", salvo en algunas zonas de montaña, donde la afectación es mayor, no hay efectos visibles o fuertes en los terrenos más cercano a las carretera.

Otra alternativa a la sal y los fundentes sería el acetato de calcio, de magnesio o de potasio, pero ha advertido de que se trata de productos "mucho más caros" por lo que no cree que se puedan emplear de manera generalizada aunque conoce que en algunos países nórdicos se han utilizado en ciertas zonas concretas y propone que estas alternativas se apliquen en zonas de especial valor ecológico por la presencia de fauna o por su vegetación. "Se debería intentar algún producto que no fuera la sal, pero generalizarlo a grandes carreteras no es viable", ha comentado.