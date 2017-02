La carta de una niña de siete años conquista al CEO de Google

Ella es Chloe Bridgewater y, con tan sólo siete años, ha conseguido conquistar al CEO de Google, Sundar Pichai.

La pequeña había sufrido un accidente que la obligó a internarse en su casa durante dos años. Así, su padre, Andy Bridgewater, se dedicaba a navegar con su hija por Internet y la mostraba imágenes de los lugares más bonitos del mundo. En una de esas veces, le habló de Google y le enseñó sus oficinas. Fue entonces cuando la pequeña Chloe quedó ensimismada. Ella quería trabajar allí.

Así las cosas, con la inocencia de una niña, decidió mandarle una solicitud de empleo al CEO de Google que, como ha publicado Business Insider, decía así:

Querido jefe de Google:

Mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google. También me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos. Yo voy a nadar los sábados y los martes. Mi padre me dijo que podría sentarme en los sofás, deslizarme por los toboganes y montarme en karts mientras trabajo en Google. Me gustan también los ordenadores, tengo una tablet y juego con ella. Mi padre me dio un juego en el que tengo que mover un robot de arriba a abajo. Me dijo que sería bueno para mí aprender sobre ordenadores.

Mi padre también me dijo que me comprará un ordenador algún día. Tengo siete años y mis profesores le dijeron a mi padre y a mi madre que soy muy buena en clase y con la ortografía, al leer y al sumar. Mi padre me dijo que si sigo siendo buena y esforzándome, algún día sería posible tener un trabajo en Google.

Mi hermana Hollie es también muy inteligente, pero a ella le gustan las muñecas y vestirlas. Tiene cinco años. Mi padre me dijo que te mandase una propuesta para tener un trabajo en Google. No sé realmente qué es eso, pero me dijo que una carta sería suficiente por ahora.

Gracias por leer mi carta. Antes, sólo había mandado una carta y había sido a Papá Noel.

Adiós

Chloe Bridgewater. Siete años

Tras esta conmovedora carta llena de sueños y aspiraciones, llegó la respuesta. La tierna misiva que le dedicó a la pequeña el CEO de Google fue compartida por Andy en su cuenta de Twitter y LinkedIn:

Querida Chloe:

Muchas gracias por tu carta. Me alegra saber que te gustan los ordenadores y los robots y espero que sigas aprendiendo sobre tecnologías. Si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños, podrás lograr cualquier cosa que te propongas -desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpicos-. Espero recibir tu propuesta de trabajo cuando termines los estudios.

Todo lo mejor para ti y par tu familia.

Sundar Pichai

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc

— Andy Bridgewater (@B21DGY) 13 de febrero de 2017



Unas palabras que han alentado con fuerza las ganas de Chloe de alcanzar sus sueños para así, algún día, poder trabajar en el mismísimo Silicon Valley.