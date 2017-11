Por un error en los planos sus vecinos poseen la mitad de su dormitorio

No buscarfrente a este tipo de problemas es uno de los errores a la hora de comprar una casa, según aseguran desde The Legal Ombudsman . "La falta de asesoría por parte de los solicitantes, donde ciertos hechos no fueron señalados a la atención del comprador de la vivienda, fue la segunda queja más común entre los problemas de traspaso en el último año fiscal”, aseguran.