Mi casero no me devuelve la fianza. ¿Qué puedo hacer?

Al terminar un contrato de arrendamiento de una vivienda, uno de los problemas que se puede encontrar un inquilino es la negación por parte del propietario de la devolución de la fianza. El contrato y la Ley de Arrendamientos Urbanos establecen que la fianza se debe usar para pagar las rentas que no hayan sido abonadas o los suministros que hayan quedado pendientes de liquidarse. Pero también se puede emplear la fianza para aquel uso indebido de la vivienda, y es un tema que genera mucha controversia, ya que la ley no aclara estas circunstancias. Si nuestro casero se queda la fianza, a nuestro parecer, injustificadamente podemos reclamar por diferentes vías. Los expertos recomiendan llegar a un acuerdo extrajudicial, aunque no siempre es posible.