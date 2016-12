El padre de Nadia seguirá en la cárcel

El abogado Alberto Martín alegaba en su escrito que Fernando Blanco, el padre de Nadia, no podría destruir más pruebas que las ya recogidas por los Mossos de Escuadra en su investigación. "Fernando incluso colaboró activamente facilitando todas las claves de sus cuentas y dispositivos en el momento de su detención". El recurso incidía en que el riesgo de fuga por parte del padre es nulo, dado que es un personaje público, tiene arraigo familiar y carece de recursos económicos para huir a otro país. Y finalmente, Martín recuerda que aún queda mucho por analizar de toda la documentación requisada por los investigadores, de forma que no hay suficientes indicios como para dar por cierta la culpabilidad de su cliente. "Hay que estudiar si como dice se gastó el dinero en curanderos, todavía hay que desgranar uno por uno todos los gastos bancarios de Fernando por poco verosímiles que parezcan" insiste.

Sin embargo el juez no lo ve así, y será una instancia superior como la Audiencia Provincial la que tenga que decidir sobre la puesta en libertad del padre de Nadia.

Todo esto mientras el juez aún no ha decidido sobre un tema más espinoso como es la patria potestad de Nadia, temporalmente a cargo de su tía tras la detención de sus padres.

Calificar como mendicidad infantil el caso Nadia, tal y como hace el juez, es más un juicio de valor que una decisión argumentada con solidez, asegura el abogado Alberto Martín. La defensa de los padres insiste en que la niña no estuvo desatendida en ningún momento, que el ámbito familiar era estructurado y convencional. En un segundo recurso que pide la restitución de la patria potestad de Nadia a sus padres, la defensa recuerda que Nadia estaba correctamente atendida en sus alimentos y con sus necesidades cubiertas, escolarizada y con profesores de apoyo y con una relación con sus padres satisfactoria. "La retirada de la potestad perjudica a la menor, no la beneficia...no se trata de juzgar ya a sus padres y castigarles con esto...su madre está en libertad y puede hacer cargo de ella perfectamente" explica el recurso. En unas horas se sabrá si se estima o no este segundo recurso y la pequeña Nadia vuelve con su madre o ésta se tiene que conformar con el restrictivo régimen de visitas que le impuso la justicia tras su detención y puesta en libertad.