Un catedrático de la UPNA aboga por "prescribir ejercicio físico en dosis adaptadas a cada persona"

Mikel Izquierdo Redín, catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha abogado por "una prescripción de ejercicio físico individualizada según las capacidades funcionales de la persona y con recomendaciones específicas sobre la dosis (intensidad, volumen y frecuencia), similar a lo que ocurre con los medicamentos".

Este experto lamentó que los programas de ejercicio físico se hayan diseñado "de forma estandarizada para las personas, controlando solo la intensidad del esfuerzo, en una especie de café para todos, sin tener en cuenta las diferencias entre individuos". "Los investigadores ya han constatado las sustanciales variaciones en la respuesta en el organismo de los pacientes ante la actividad física", ha señalado. "De hecho, ahora se investiga en la denominada variación interindividual en la repuesta al ejercicio físico, algo que implica que, ante los mismos estímulos, unas personas obtienen beneficios, mientras que otras no lo consiguen", ha apuntado.

Mikel Izquierdo ha recordado "las abrumadoras pruebas científicas de que la actividad física mejora la salud de la población". "El ejercicio físico tiene un papel significativo, en algunos casos comparable o superior a la medicación, en la prevención y el tratamiento de más de cuarenta enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la depresión, el alzhéimer, la artritis, la osteoporosis y los ataques cardíacos", ha enumerado este experto, cuyas reflexiones se han publicado, como carta al editor, en la revista JAMDA ('Journal of the American Medical Directors Association').