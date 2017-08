‘Cazadores de pedófilos’ pillan a un hombre que hizo 160 km para tener sexo con una niña

Un grupo que se hace llamar ‘Paedo Hunters Not Glory Hunters’, ha logrado la detención de Saiel Bashar, un estudiante de 23 años que creía haber organizado un encuentro con una menor de 13 años para tener sexo con ella. Sin embargo, tras recorrer casi 161 kilómetros desde Londres hasta Birmingham, Reino Unido, para acudir a la cita, a quien se encontró fue a los ‘cazadores de pedófilos’, que le entregaron a la policía.

Así lo asegura el grupo que se hace llamar ‘Paedo Hunters Not Glory Hunters’ , los ‘cazadores de pedófilos’ que tendieron una trampa a Saiel al hacerle creer que verdaderamente estaba hablando con una menor y que se iba a reunir con ella.

Unas acusaciones que él mismo se encargó de probar ciertas después de que su reacción fuese grabada en un vídeo, –transmitido vía streaming en directo por Facebook–, donde no paraba de balbucear, suplicar y rogar que le perdonasen y no llamasen a la policía . “Por favor, no llamen a la policía. Señor, por favor, en toda mi vida jamás haría algo así. Y esta es la primera vez ”, afirma, llevándose continuamente las manos a la cabeza, poniéndolas también a modo de súplica y rezo, tapándose la cara, llorando y llegando incluso a darse cabezazos contra una pared.