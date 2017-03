Un centenar de antitaurinos claman frente a la plaza de toros por unas Fallas "sin sangre ni tortura"

Alrededor de un centenar de antitaurinos se han manifestado este sábado frente a la plaza de toros de Valencia para exigir unas Fallas "sin sangre ni tortura" y mostrar su rechazo a las corridas que se celebran en el coso durante estos días.

Entre gritos de 'Vergüenza', 'Fallas sin sangre', 'Toros sí, toreros no' y 'La tortura no es arte ni cultura', los manifestantes se han concentrado esta tarde en la zona peatonal entre las calles Colón y Xàtiva de València, a la altura del Paseo de Ruzafa.

En este emplazamiento han permanecido durante dos horas, en coincidencia con la celebración en la plaza de Valencia de la corrida de toros de Enrique Ponce, Cayetano y Ginés Marín, dentro de la programación de la Feria de Fallas 2017.

Los antitaurinos han plasmado su reivindicación en pancartas con lemas como 'Obligados a nacer, destinados a sufrir, condenados a morir', 'No a la violencia taurina, no amb els nostres diners', 'La tortura como diversión, la vergüenza de un pueblo' o 'Hasta que no haya paz para los animales no la habrá para sus maltratadores'.

La protesta pacífica está organizada por Repulsa Internacional Contra el Maltrato Animal (RICMA) con el apoyo de plataformas como Compasión Animal, Dignidad Animal, Movimiento Antitaurino de Lucha, El Rebrot per la Vida o Podemos Animalista País Valencià.