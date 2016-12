2017: Año de problemas y catástrofes naturales según los chamanes peruanos

Un año más los chamanes de Perú han vuelto a predecir que es lo que va a deparar el 2017 que está a punto de entrar. Problemas que, para ellos, tienen un claro protagonista: Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. Creen que la expulsión de los inmigrantes ilegales será un verdadero problema. Además sostienen también que Maduro, en Venezuela, no tendrá un buen año. Al igual que en Chile, en donde creen que habrá alguna catástrofe natural o incluso atentados. Las predicciones de estos chamanes a veces aciertan y a veces no. El año pasado sí que predijeron ataques terroristas en Europa, aunque no acertaron a la hora de saber quién sería el presidente de Estados Unidos: dijeron que Trump no ganaría. Sea como sea, ellos celebran con efusividad la entrada del nuevo año.