'El Chicle', depredador sexual y potencial asesino en serie, según la juez

El suceso deaportó a la investigación una de las piezas que faltaban . Saber cómo había secuestrado a Diana. A la joven de Boiro la esperó con el coche parado y una puerta abierta. Mientras ella caminaba absorta con su móvil, 'el Chicle' ya le había echado el ojo. Cuando pasó por al lado de él, se puso detrás y con una herramienta la amenazo. Le dijo que le entregara el teléfono. “La chica volvió a nacer” ha llegado a decir laque pasó las horas más difíciles cuando le buscaron sin éxito desde el 25 de diciembre hasta el 29. Y es verdad porquedejó ir a la chica al verse descubierto pero cuando comprobó que ella miraba la matrícula de su coche volvió a por ella. Y si no llega a tener ayuda es fácil imaginar el final. En este caso le salvó no darle el móvil y sirvió para cazarle gracias al audio que grabó fortuitamente.

Hasta ese momento sabían que había hecho el móvil de Diana por los repetidores , y la localización ofrecía algunas dudas, además de que se trabaja con un margen de error de hasta 300 metros. “La realización de nuevos registros en la memoria interna del terminal de Diana María Quer, de marca Apple , modelo iPhone 6, pudo determinar cuál fue el itinerario” explica la juez. Primero confirmaron que a la hora que caía al agua sólo había tres vehículos pasando por el puente de Taragoña. El del Chicle era el más veloz de los dos coches y el tercero llevaba remolque. Por descarte, le situaron. Aunque no servía como prueba por si sola porque al ser de noche no se ven las matrículas y apenas se distinguen los modelos. Pero el móvil de ' el Chicle ' estaba por esa zona en ese momento, lo decía la antena de Taragoña. Tampoco este indicio servía por si solo. Pero fueron sumando.

El desbloqueo del móvil de Diana sobre todo aportó la pista definitiva. Diana salió del A Pobra en un vehículo que pasó por una gasolinera que tenía cámara. Hasta el aniversario de la desaparición no sabían que era el coche de 'el Chicle'. Pero una reconstrucción exhaustiva y la comprobación del comportamiento de los móviles durante esa noche de saturación de antenas , les dio la posición de Abuín . Salió a la misma hora por la misma gasolinera. La cuestión era cómo meter a Diana y a 'El Chicle' en el mismo vehículo teniendo en cuenta que no tenían la posición GPS del móvil del autor confeso de su muerte. Para esas fechas Abuín ya se sabía investigado y había reseteado su terminal antes de entregarlo voluntariamente a los investigadores (primero entregó el que no era).