Un chico de 14 años es juzgado por violar a su hermana de cuatro

Un niño de 14 años de edad se ha convertido en uno de los violadores más jóvenes de Gran Bretaña después de atacar a su hermanastra de cuatro años.

El adolescente atacó sexualmente a la niña en la casa de su familia en Bolton el año pasado cuando tenía sólo 13 años, según informa Daily Mail.

Un tribunal escuchó cómo la violación tuvo lugar cuando la niña, que no puede ser nombrada por razones legales, subió a usar el baño mientras el niño se duchaba. Bajó las escaleras y se lo dijo a su madre, que llamó a la policía.

Durante una audiencia en el Tribunal de la Juventud de Bolton, el Fiscal Andrew Hey leyó una declaración de la madre de la niña, quien dijo que todavía estaba sorprendida por lo ocurrido.

La declaración decía: "No puedo creer lo que ha sucedido. No puedo dejar de temblar". "No tengo ninguna razón para dudar de lo que me ha dicho. No es mentira".

Describiendo lo que pasó, el Fiscal Hey le dijo a la corte: "Su hermano estaba arriba tomando una ducha y la niña fue a usar el baño". Después de unos minutos, su madre la llamó para preguntarle qué estaba haciendo. Más tarde, la niña habló con su madre y le contó lo que su hermano le había hecho.

El niño de 14 años, que tampoco puede ser nombrado, se declaró culpable de un cargo de violación y agresión a una niña menor de 13 años.

Le dieron una orden de referencia de 12 meses, lo que significa que trabajará con consejeros y trabajadores sociales para cambiar su comportamiento.

El juez de distrito Mark Hadfield dijo al acusado: "Tienes 14 años, 13 en el momento en que cometiste estas muy, muy graves ofensas". "En la justicia a usted, usted cooperó con la policía. Pero realmente no necesito decirte que, si hubieras sido un poco mayor, te estarías enfrentando una sentencia más seria". "Las consecuencias han sido de largo alcance. Han tenido un impacto en tu familia".

Y agregó: "Mi única esperanza es que tu hermana olvide lo que le hiciste". "Afortunadamente su asistencia a la escuela ha mejorado desde el compromiso de los delitos, así que espero que esto represente un incidente aislado".

Aunque este no es el primer hecho de violación en edades tempranas. En agosto del año pasado, un niño de 11 años se convirtió en el violador más joven de Gran Bretaña después de admitir haber abusado de su hermana de nueve años.

El chico, que tampoco puede ser nombrado por razones legales, de Plymouth, en Cornwall, fue capturado después de que se encontraran imágenes de los abusos en su teléfono móvil.

Se le entregó una orden de 12 meses de referencia intensiva en la Corte de Magistrados de Bodmin en Cornwall después de admitir dos cargos de violación.