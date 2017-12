Más de 350.000 ciudadanos reclaman en el Congreso una ley que garantice tratamiento a los niños con discapacidad

Los padres agrupados en torno a la plataforma Ningún Niño Sin Terapia han entregado este miércoles en el Congreso de los Diputados 350.000 firmas de ciudadanos recogidas en Change.org para reclamar una ley que garantice el tratamiento a los niños con discapacidades y/o enfermedades mientras éste sea necesario.

Eso, cuando la comunidad autónoma presta algún tipo de cobertura, porque según ha dicho, no es generalizado. "En unas dejan de recibir las terapias a partir de los 6 años, en otras es de 0 a 3 y en otras como Canarias no hay atención temprana", ha denunciado, para incidir en la necesidad de una ley que de homogeneidad a estos servicios en todo el territorio nacional y que además, suba los estándares.

En este sentido, explica que hasta los 6 años, los niños en el colegio reciben terapias pero "no son suficientes": "Reciben audición y lenguaje pero no reciben logopedia y hay niños que necesitan un logopeda; o reciben fisioterapia pero no terapia ocupacional, que en el caso de mi hijo es muy importante para que pueda ser autónomo el día de mañana".