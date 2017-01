La epidemia de gripe colapsa las urgencias

Sucede cada año pero no por eso se prevén las soluciones. Llega la gripe y las urgencias de los hospitales se saturan. En el Hospital Clínico de Santiago hemos vuelto a ver a decenas de pacientes esperando su turno para ser atendidos en los pasillos del centro. Los sindicatos médicos denuncian la falta de previsión de la Xunta. No se contrata a más personal, hay camas cerradas y tampoco los centros de salud se refuerzan. "Si a los pacientes no se les da cita en Primaria", denuncia Manuel González, de SOS Sanidade Pública, "tienen que ir a que les solucionen el problema a un hospital" También en Madrid, según el sindicato SATSE, algunos hospitales públicos están pidiendo al presonal sanitario que doblen turno porque no dan abasto para atender a los pacientes.