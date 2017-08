El consejero catalán de Interior no ha querido "hacer política" con las víctimas pero "no rectifica"

El consejero de Interior, Joaquim Forn, ha dicho que no ha querido "hacer política" con las víctimas mortales de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils y ha pedido que no se polemice con ellas. Insiste en que colocar bolardos es una medida complicada y reclama que los Mossos tengan más información de los imanes que pasan por la cárcel.

"No he querido ofender a nadie . La gente nos pedía constantemente si eran catalanas o no. No rectifico" , ha dicho en una entrevista en Rac1, preguntado por la polémica generada después de referirse de manera diferenciada a las víctimas catalanas y del resto de España.