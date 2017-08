El consejero vasco de Turismo acusa a la IA de fomentar un debate "xenófobo y distorsionado" con la "turismofobia"

Alfredo Retortillo advierte de que es una "irresponsabilidad" y asegura que dan una "pésima imagen" de Euskadi

En su opinión, EH Bildu ha traído a Euskadi desde Cataluña un debate "que no era nuestro". "No creo que pueda usarse, como casi se ha trasladado a la opinión pública y al exterior, una imagen como si Euskadi fuera Magalluf porque Euskadi no es Magalluf. No lo ha sido nunca y las políticas del Gobierno Vasco no se dirigen a hacer de Euskadi una nueva Magalluf".