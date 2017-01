Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Con la subida de la luz en plena ola de frío, ahorrar en la factura eléctrica puede llegar a ser toda una odisea, y aunque no parece fácil, siempre se puede ahorrar algo. Lo primero que recomiendan los expertos es ajustar la potencia contratada a nuestras necesidades. Es necesario saber qué contrato, qué modelo de contador y qué tipo de tarifa tenemos. Una vez ajustada nuestra tarifa, hay una serie de consejos prácticos para el día a día. Importantísimo: ojo con la calefacción… Durante los días más fríos suele provocar un gasto extra que en muchos casos es innecesario, ya que 21 grados son suficientes para calentar un hogar. También es importante revisar radiadores, extraer el aire del interior para que sean más eficientes y revisar el aislamiento, ya que entre el 25% y el 30% de las necesidades de calefacción de un hogar se deben a pérdidas de calor que se originan en las ventanas. Se recomienda además no poner la lavadora de 7 de la tarde a 10 de la noche, ya que cada hora hay un precio distinto si nuestro contador tiene telegestión; no poner ropa en los radiadores, no más de tres luces encendidas y no dejar los aparatos en stand by. Además, hoy en día podemos ayudarnos de aplicaciones móviles que nos ayudan a monitorizan y controlar el consumo. Cualquiera de estas medidas ayudará a que el disgusto sea algo menor a final de mes.