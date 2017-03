El yerno de la CAM sospechoso, en libertad

Llevaba 40 días en prisión. El único detenido por el crimen de la viuda del ex presidente de la CAM. Principal sospechoso para policía, fiscalía y juez. Un juez que reitera en su auto que a Miguel López le sobraban los motivos económicos dentro de un enfrentamiento familiar crispado. Vuelve a señalar el lugar del crimen como ideal: su propio concesionario. En un sitio apartado y oscuro, donde había quedado con su suegra antes de ser asesinada. Y recuerda que Miguel es un experto tirador aunque en los registros no se ha encontrado la pistola con la que se mató a María del Carmen. El juez lamenta que los numerosos indicios policiales no sean suficientes o que falten los resultados de algunas pruebas biológicas y le deja en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Otra medida cautelar es la de no poder acercarse a su negocio para evitar presiones a los trabajadores. Algunos de ellos testigos en un caso abierto.