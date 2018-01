Huyó de una secta cristiana después de padecer más de 13 años de abusos sexuales

Uno de los principales problemas de las personas que nacen en la secta es que no reciben una formación convencional sino que son educados expresamente para satisfacer sexualmente a sus mayores: "Nos decían y nos enseñaban que como mujeres que éramos podíamos expresar nuestro amor sirviendo a los hombres que eran los representantes de Dios . Ellos decían que no había agresión porque todo sucedía en nombre del señor, por eso resultaba muy difícil saber que lo que me hacían estaba mal y no era lo correcto ".