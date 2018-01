Catherine Deneuve pide perdón a las víctimas de abusos por su escrito contra el "puritanismo sexual"

Deneuve afirma en este nuevo texto que a ella “le gusta la libertad”, pero aclara que no le agrada que en la actualidad, “todos tengan derecho a juzgar, arbitrar y condenar”. “Las simples denuncias en las redes sociales generan castigos, renuncias y, a veces y a menudo, linchamientos de medios”, explica la actriz en un clara referencia a las numerosasen las que se han visto involucrados el actor Kevin Spacey y el magnate de Hollywood, Harvey Weinstein . “Un actor puede ser borrado digitalmente de una película, el director de una gran institución de Nueva York puede tener que renunciar por poner unas manos puestas sobre unas nalgas hace treinta años sin ninguna otra forma de prueba”, añade.

"Evidentemente nada en el texto afirma que el acoso es algo bueno. Si así fuese, no lo habría firmado", aclara la actriz en el texto. "He sido actriz desde que tenía 17 años. Por supuesto podría decir que he sido testigo de situaciones más que delicadas, o que sé por otras actrices que los cineastas han abusado cobardemente de su poder”, afirma Debeuve.