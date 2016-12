El 'vuelo' de su dentadura postiza le hace famoso en las redes sociales

Era el día de Navidad y respetando la tradición, Don Briggs, de 88 años de edad, –protagonista de este vídeo que se ha convertido en viral–, se reunió con su familia para celebrarlo todos juntos. Y lo hicieron, festines de comida aparte, jugando al denominado 'Speak Out', un juego que consiste en ponerse una prótesis en la boca para hacer todavía más compleja la tarea de pronunciar frases verdaderamente enrevesadas. Fue así como toda la familia se deshizo en carcajadas después de que Briggs, que no rehúye a ningún desafío, viese como su dentadura postiza salía literalmente volando por los aires cuando intentaba completar su frase. Tras su gesto de sorpresa, él mismo no pudo evitar participar de la risa generalizada que reinaba en el lugar después de aquella anécdota que, grabada en vídeo, cosecha ya más de 36 millones de reproducciones en Facebook. "Dios mío, ¿la gente quiere ver cómo mi dentadura sale volando?", es lo que se pregunta ahora Briggs, impresionado por su inesperado éxito en las redes, tal y como recoge Abc 7 Chicago.