Un hombre denuncia la violenta muerte de su esposa a manos de un robot defectuoso

Por lo general, cuando la gente piensa en las máquinas o robots, le preocupa que le quiten el trabajo, no sus vidas.

Sin embargo, El 7 de marzo William Holbrook presentó una denuncia por una muerte injusta en la corte federal de Michigan, nombrando a cinco compañías norteamericanas de robótica involucradas en la ingeniería e integración de las máquinas y partes usadas en la planta: Prodomax, Flex-N-Gate , FANUC, Nachi y Lincoln Electric.

Según informa Quartz, en julio de 2015, Wanda Holbrook estaba realizando sus tareas habituales como técnica de mantenimiento de la empresa Ventra Ionia Main, un fabricante de piezas de automóviles en Michigan, cuando fue "atrapada por la maquinaria robótica" y aplastada hasta morir.

El trabajo de Wanda consistía en mantener los robots en buen estado. Ella inspeccionaba y ajustaba rutinariamente los procesos en la línea de ensamblaje en Ventra. Pero un día, Holbrook estaba realizando sus tareas regulares cuando una máquina actuó de manera totalmente irregular, según la demanda publicada en Courthouse News.

Al parecer la fábrica está dividida en seis secciones y los robots no tienen la capacidad de pasar de un lugar a otro. Aquel fatídico día Holbrook fue sorprendida por un robot que salió de la sección 130 para dirigirse a la 140, donde se encontraba Wanda. Las celdas están separadas por puertas de seguridad y el robot no debería haber podido moverse. Pero de alguna manera llegó a Holbrook y la máquina agarró a la empleada por la cabeza, aplastándola contra la línea de montaje en un movimiento que no debía estar programada para hacer.

" Wanda sufrió una muerte terrible y dolorosa, ya que fue consciente de todo lo que estaba ocurriendo. Ese robot nunca debió de entrar en esa sección. Hubo un fallo de programación y de los sistemas de seguridad", explica William en la denuncia.

Ahora su esposo William Holbrook reclama una indemnización no especificada de daños y perjuicios, argumentando que antes de su horrible muerte, su esposa "sufrió un tremendo susto, choque, dolor y sufrimiento". También nombra a tres de los acusados -FANUC, Nachi y Lincoln Electric- en dos Reclamaciones de responsabilidad por el producto y el incumplimiento de la garantía implícita. Sostiene que los robots, herramientas, controladores y partes asociadas no fueron diseñados, fabricados o probados adecuadamente, ni aptos para su uso.

Según la Administración de Seguridad y Salud de la Ocupación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, los robots son "generalmente usados para realizar tareas inseguras, peligrosas, altamente repetitivas y desagradables".

Actualmente no hay estándares específicos de seguridad en el lugar de trabajo para la industria robótica, según OSHA. A partir de 2014, la agencia informó sobre 30 muertes relacionadas con la robótica durante un período de 30 años. Pero como señaló el New York Times (paywall), el número de víctimas mortales causadas por la máquina probablemente aumentará a medida que los robots son cada vez más manipulados para ser móviles, autónomos y trabajar libremente junto a los humanos.