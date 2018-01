Buscan a Ángel Alberto Peregrina, un joven de 29 años, desaparecido en Sevilla

Un familiar del desaparecido ha sido quien ha confirmado que no tienen noticias de Ángel Alberto P.S. desde el viernes 12 de enero de 2018 por la mañana. Ese día el joven iba a acudir a una entrevista de trabajo en el Polígono la Isla , a la que, no obstante, no se sabe si finalmente asistió. Además, el familiar ha indicado que Ángel Alberto no lleva consigo su teléfono móvil , ni las llaves de casa , ni documentación , y que su círculo más cercano no sabe nada sobre su paradero .