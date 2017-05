Una mujer desarrolla una extraña alergia que incluso le impide acercarse a su marido

Pilar, que trabajaba como actriz en Los Ángeles, ha estado viviendo encerrada y apartada del mundo durante los últimos dos años debido a susLos síntomas comenzaron a presentarse hace cuatro años cuando Pilar comenzó a tener síntomas de confusión y falta de concentración y claridad mental. Olvidaba sus guiones y sentía presión en el pecho, dolor de estómago severo y palpitaciones.Su cuerpo había desarrolladoa todos los alimentos, personas, agua, ropa e incluso a toda tecnología con un campo electromagnético, lo que incluía su teléfono móvil.A medida que su condición empeoraba, los médicos estaban aún más desconcertados. Hasta que Pilar y su esposo descubrieron que una fuga de gas en su casa estaba causando que el sistema inmunológico de Pilar se volviera contra sí mismo por la falta de oxígeno.Al parecer, su dormitorio había sido lentamente envenenado por ladurante varios años. La compañía de gas no pudo averiguar durante cuánto tiempo la casa de la pareja podría haber estado expuesta a ese gas.Pilar explicó que la parte más aterradora era sentir quey no saber por qué. "Me volví sensible a los olores y los productos químicos, siempre que usaba laca para el cabello o maquillaje, me dolía el estómago, me dolía la cabeza, me daba náuseas y me sentía enferma", explicó Pilar. "Las ventanas estaban abiertas, pero sentía mucha presión en el pecho, no podía respirar bien y tenía palpitaciones".Además, aseguró que había sufrido uny su visión se hacía cada vez más borrosa, "llegando al punto en el que pensé que iba a perder la vista". "Cuando fui a la sala de emergencias nadie nunca supo cómo tratarme".Después de descubrir la fuga de gas, se averiguó que todos los problemas de salud de Pilar se debían a intoxicación ambiental extrema. Su cerebro y sus pulmones estaban tan privados de oxígeno que el sistema inmunológico de su cuerpo funcionaba en exceso, atacando cualquier cosa que encontraba.Por ahora, Pilar no puede tocar ni besar porque su cuerpo es demasiado, lo que significa que es incluso alérgica a su propio marido.Tiene que someterse a numerosos tratamientos especiales y hasta ahora ha recibido más de 200 sesiones de oxígeno. Estas sesiones le han permitido empezar a comer de nuevo mediante la reintroducción de siete alimentos, períodos cortos fuera, visitas cortas de la familia…Ha explicado que "de una cámara hiperbárica, me ha ayudado a caminar, hablar y ha fortalecido mi sistema inmunológico". "Aún me llevaría años recuperarme, pero espero que algún día vuelva a tener una vida normal". Asegura que ha sido una pesadilla horrible pero espera recuperarse pronto.