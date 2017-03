Una joven publicó en sus redes sociales que tenía VIH y eso inspiró a muchas personas

Saidy Brown es una joven sudafricana que decidió compartir en las redes sociales que era seropositiva, es decir, que tenía el virus del VIH.

En un profundo tweet, contaba que descubrió que tenía esta enfermedad a los 14 años. Ella pensaba que no llegaría a los 18, pero este año cumplirá los 22. Desde hace meses, la joven utiliza Twitter para concienciar acerca del virus VIH, una enfermedad que en Sudáfrica padecen siete millones de personas, según los últimos datos de UNADIS en 2015.

El mensaje que publicó en su red social ha sido apreciado por más de 15.000 personas, con miles de mensajes de apoyo y felicitaciones por ser una luchadora, según informa Metro.

When I found out at 14 that I was HIV positive, I didn't think I would live to see 18,I am turning 22 this year. ❤❤ pic.twitter.com/drZDVCorPK

— Saidy Brown (@saidy_brown) 24 de febrero de 2017



@saidy_brown I was only 17 when I was diagnosed,I'm 30 in July. It's been God ❤ pic.twitter.com/VWhhxQB6Xe

— Mmabatho Ranake (@MmabiRanake) 25 de febrero de 2017



"Generalmente utilizo Facebook para hablarle a la gente sobre VIH y sida", dijo. "Pero empecé a sentir un deseo urgente de publicarlo en Twitter para que no estuviera limitado sólo a mis amigos en Facebook. Necesitaba que el mundo se metiera en la conversación sobre este virus".

Lo descubrió un día cuando, con sus amigas, acudió a hacerse las pruebas de VIH en su escuela. La sorpresa vino cuando descubrió que era seropositiva. "Quedé estupefacta. Lo negué, no lo podía creer. Apenas tenía 14 años y me preguntaba: '¿Cómo?... yo no he hecho nada. ¿Cómo?'".

Su tía, con la que vive, le explicó que sus padres habían muerto por causas relacionadas con la enfermedad, por lo que ello le transmitieron el virus a la pequeña Saidy.

Decidió compartir su historia en Twitter para ayudar a luchar contra el estigma que todavía tiene el Sida. "Hay personas que me han contado sus propias historias y eso me gusta", declaró.

"Me gusta iniciar conversaciones sobre el VIH. No creo que se deba tratar como un tema secreto. Quiero que hablemos al respecto, porque mientras más lo hagamos, más podremos eliminar el estigma"

Y descubrió que la gente era más que solidaria.

Ahora está tomando medicamentos antirretrovirales para controlar sus síntomas y espera emprender una carrera en los medios de comunicación. Y, por supuesto, seguirá luchando para acabar con el estigma que rodea al VIH.