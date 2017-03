Las detenciones por violencia entre bandas latinas aumentan un 34% en 2016 en Madrid

Las detenciones relacionadas con reyertas y otros episodios de violencia entre bandas latinas aumentaron un 34 por ciento en 2016, hasta 302 arrestados, ha informado este miércoles la delegada del Gobierno en Madrid durante el Balance de la Delegación del año pasado.

Además, destaca el incremento de un 43 por ciento de las operaciones contra estas bandas, hasta las 158 actuaciones policiales. "Afortunadamente, el tema de las bandas latinas era un problema grave hace unos años, con 800 personas que pertenecían a bandas; cuando ahora hay unos 250 ó 300 miembros", ha indicado Dancausa.

No obstante, ha reconocido que hay "es cierto que hay un ligero repunte" en el último año y en los últimos meses, con episodios como la detención el domingo de once miembros de los Dominican Don't Play y los Ñetas tras una reyerta en Aluche.

"Estamos vigilantes desde el año pasado, pero lo importante es que estamos encima. No vamos a terminar con ello, no es fácil. Lo tenemos controlado, pero no vamos a bajar la guardia. No es el gran problema de Madrid", ha añadido Concepción Dancausa.

OTRAS OPERACIONES

Además de estas operaciones contra las bandas latinas, a lo largo del año pasado la Policía y la Guardia Civil de Madrid realizaron más de 1.900 operaciones, detuvieron a unas 3.800 personas y desarticularon 240 grupos criminales organizados.

Destacan también las 178 actuaciones relativas a delitos de estafa que han dado como resultado unos 279 detenidos. Además, se realizaron 164 operaciones antidroga con 531 detenidos, 22 operaciones contra la trata de seres humanos, resultando detenidas 61 personas.

Asimismo, se han destruido cuatro toneladas de droga y queda almacenada más de 10 toneladas (10.310 kg) de estupefacientes de tráfico ilícito depositados en diferentes cámaras.

OPERATIVO CONTRA LOS 'TAXIS DE LA DROGA'

En 2016 siguieron en vigor los operativos especiales puestos en marcha durante el año 2015. Así, la lucha contra los 'taxis de la droga', más conocidos como cundas, continúa siendo uno de ejes de la actuación policial en Madrid, con el objetivo de "dar respuesta a las demandas vecinales de las zonas afectadas por este fenómeno".

Así, según datos del Balance, durante el año pasado se intervinieron 38 vehículos en otras tantas operaciones desarrolladas por la Policía Nacional.

"Este operativo especial sigue activo y arrojando excelentes resultados, como se pudo apreciar el pasado mes de enero con la gran operación contra las cundas llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía y que se saldó con 29 personas detenidas y 97 vehículos intervenidos", ha destacado la delegada.

SEGUIMIENTO DE VIVIENDAS OKUPADAS

En abril de 2016 se creó la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas para hacer frente al fenómeno de las okupaciones por mafias y otros motivos distintos a los de extrema necesidad. Desde su creación hasta el 31 de diciembre de pasado año, la Oficina recibió 3.807 comunicaciones sobre viviendas ocupadas.

Aunque la delegada no ha dado datos del número de viviendas que se han conseguido desokupar, ha indicado que el trabajo que se ha hecho era "positivo". "En algún edificio se han logrado desocupar todos. Lo que sí hemos notado es que desde el primer día hubo un número importante de personas que se pusieron en contacto con el teléfono facilitado para ponernos de manifiesto dónde y cuándo se había okupado", ha dicho.

EVENTOS Y PLAN DE COMERCIO SEGURO

Dancausa también ha hablado de la cooperación entre Policía Nacional y Policía Municipal en seguridad en los cuatro eventos más multitudinarios de las últimas navidades: el ensayo de las campanadas, la carrera San Silvestre Vallecana, las campanadas de la Puerta del Sol y la cabalgata de Reyes.

Como novedad, este año se produjo un control exhaustivo de los camiones que se utilizaron para las carrozas y se instalaron elementos disuasorios en los accesos a los recorridos de los eventos.

Por otro lado, la delegada del Gobierno en Madrid ha citado el Plan Comercio Seguro durante la Navidad, que supuso un despliegue de 2.581 agentes, que concluyó con el siguiente balance: 42.705 personas identificadas, 1.118 detenidos y 1.509 hechos esclarecidos.