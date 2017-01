16 detenidos por el robo de las joyas de Kim Kardashian en París

La policía francesa ha detenido a 16 personas por su implicación en el robo que sufrió Kim Kardashian en París el pasado mes de octubre, según informa 'Daily Mail'.

El arresto se ha podido llevar a cabo tras la identificación de uno de los asaltantes gracias a los restos de ADN que dejó en la escena del crimen en el Hotel de Pourtalès. Además, según afirma la emisora de radio francesa RTL, entre los detenidos están los autores materiales del robo y también intermediarios.

Desde que se produjera el robo, Kim Kardashian ha estado totalmente desaparecida de la vida pública y social. Su reality 'Keeping up with the Kardashians' fue temporalmente suspendido y retomará su emisión próximamente mostrando las primeras palabras de Kim tras el incidente.

Además, en los últimos días ha reanudado su actividad en su perfil de Instagram publicando varias fotos con sus hijos y su marido.