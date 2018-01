Le diagnostican alzhéimer con 30 años y descubre que sus hijos lo heredarán

“Sospechamos que algo no estaba bien, pero rezamos para que no fuera eso… El diagnóstico nos dejó devastados. Intentamos tener algunos días sin alzhéimer cuando no hablamos del tema. Fue muy difícil escuchar que”, explica Jordan Evans, su novia y madre de los niños a Daily Mail

Es por esto que la familia ha creado una página de Just Giving para conseguir reuniry poder viajar ay crear recuerdos inolvidables. No obstante, la enfermedad avanza y no saben cuál será su situación en unos pocos meses, por lo que esperan ir cuanto antes posible.

Él explica cómo vive la rutina diaria con el alzhéimer: “Intento no pensarlo. Vivo al día y tengo momentos buenos y malos. No solo me afecta a mí, sino a todos a mi alrededor … Tampoco sé cuándo tiempo me queda hasta que enferme de verdad, pero hasta entonces quiero ser lo más padre posibl e. A medida que pierdo la memoria, espero crear recuerdos duraderos para mi familia, para que algún día miren atrás y aprecien los momentos que vivimos juntos”.