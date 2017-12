El director de la cárcel Sevilla II niega el "intento de amotinamiento" señalado por Acaip

El director del centro penitenciario Sevilla II, ubicado en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, Rafael Durán Herrero, ha negado este domingo "tajantemente" el supuesto "intento de amotinamiento" en el Módulo 1 de la cárcel del que alertó este sábado la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato que afirmó que, en la mañana del pasado día 26 de diciembre, se produjo "un nuevo y grave incidente regimental en dicho centro, cuando todos los trabajadores penitenciarios de servicio interior tuvieron que intervenir para evitar un intento de amotinamiento en el Módulo 1 de la prisión".

En este sentido, apunta el comunicado, "no se entiende cuál es el interés del sindicato en transmitir una imagen de inseguridad, llegando al punto de no hacer siquiera referencia a la buena actuación de todos los funcionarios implicados en la resolución del incidente".

Así, fruto de las causas del incidente apuntadas en su comunicado por el sindicato, Rafael Durán Herrero ha subrayado que "no puede alegarse falta de medios materiales para la resolución del incidente, ya que los funcionarios tenían a su disposición en el propio departamento los medios coercitivos materiales --defensas de goma y esposas--, así como los equipos de protección necesarios en su caso --escudos, cascos, chalecos antiagresión--". "Si no fueron utilizados, no fue por la ausencia de los mismos, sino por no considerarlo necesario los propios actuantes", ha puntualizado.