Más de 400 mujeres con discapacidad desafían las barreras que impiden su autonomía a través de un programa de COCEMFE

Un total de 404 mujeres con discapacidad desafían las construcciones sociales que impiden su autonomía social y económica, a través del 'Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo', desarrollado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) en ocho provincias, gracias al convenio establecido entre la entidad y la Obra Social "la Caixa" y su programa 'Incorpora', según ha informado la organización.

"Mi paso por el programa ha contribuido a que me enfrente al rol que nos asignan a las mujeres con discapacidad de ser cuidadoras y personas con una supuesta menor necesidad de independencia económica y emocional que los hombres, además de ser más sobreprotegidas por el entorno y la familia. Me siento apoyada y, sobre todo, más segura de mi misma", ha asegurado Isabel Pérez, participante en el Programa en 2017.

"Las profesionales que trabajan con nosotras me han dado herramientas y seguridad y ahora sé qué es lo que realmente busco. Su apoyo me ha permitido encontrar un trabajo, sin ellas no lo hubiese conseguido", ha señalado Manuela Ortega sobre su experiencia como participante en el programa.