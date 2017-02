La provocadora referencia a la crucifixión de Cristo gana el Drag Queen de Las Palmas

Es el momento de lo verdad, de los veteranos y de los novatos. Porque ya son veinte años de esta gala para la que hay que coger fuerzas. No importa acabar en los suelos si lo que se consigue es tocar el cielo. Dieciséis finalistas que luchan para alzarse con el triunfo y conseguir ser más reina que nunca. Y entre ellas, provocativa puesta en escena con el título 'Mi cielo, yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera' en la que no faltaron las referencias a la Virgen y la crucifixión de Cristo. Con ella, Sethlas se ha coronado como Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.