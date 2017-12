Más de cinco millones de edificios en España presentan problemas de accesibilidad para las personas con discapacidad

Más de cinco millones de edificios en España presenta problemas de accesibilidad para las personas con discapacidad o mayores, según alerta la Federación Empresarial Española de Ascensores, que subraya que existen más de 1,2 millones de edificios de viviendas, construidas antes de 1981, que carecen de ascensor.

FEDEA considera que el ascensor "no es un lujo", sino un medio de transporte "necesario" para quienes viven en edificios de viviendas y no lo tienen. "La realidad es que hay millones de personas con alguna discapacidad y mayores de 70 años que no pueden salir de sus viviendas porque no son accesibles", apostilla.