'El Chicle' no declara a la espera de la autopsia definitiva para planificar su defensa

José Enrique Abuín, alias ‘El Chicle’, ha decidido no declarar ante las preguntas que los dos jueces le han realizado por el crimen de Diana Quer y por el intento de rapto de Boiro . Su abogado para esta ocasión ha indicado que no ‘El Chicle’ no declarará hasta que no se conozca la autopsia de Diana Quer.

Con la llegada del furgón que trasladaba a José Enrique Abuín , la policía ha blindado la entrada a los juzgados. Nuestro equipo ha logrado escabullirse para captar la imagen del vídeo. De nuevo ' El Chicle ' va tapado completamente. Los abogados han ido llegando, entre ellos el de los padres de Diana Quer que han unido sus fuerzas para la acusación.

Dentro del recinto, 'El Chicle' tendría que haber respondido a las preguntas de dos jueces, por el crimen de Diana Quer y por el intento de rapto de Boiro . Pero se ha negado a dar más explicaciones de las que ya dio ante la Guardia Civil. Esta actitud era previsible debido que a José Enrique Abuín hoy no le ha asistido su abogado. Ha ido un sustituto del despacho que no ha querido dar explicaciones más allá de que su estrategia pasa por no responder al juez hasta no tener más datos de la autopsia.

A la espera del informe definitivo que podría confirmar el asesinato , Abuín ha vuelto a la cárcel con cargos de homicidio, detención ilegal y contra la libertad sexual. De momento el informe forense preliminar confirma lo que ya dijeron el primer día; no hay signos de violencia, ni huesos rotos, no hubo atropello pero sí indicios de haber sido estrangulada. Y de un delito sexual, aunque todavía no se puede confirmar la violación. Ya lo apuntaron desde el TSJ y en rueda de prensa los Coroneles de La Coruña y de la UCO .

También dejaron claro que el vehículo de 'El Chicle' , que ya fue examinado hace meses cuando los entregó voluntariamente, no tenía ni tiene signos de haber sido reparado después de un golpe de chapa. Los resultados iniciales coinciden con la confesión que hizo 'El Chicle' antes de ser asistido por el abogado. Cuando confesó que la estranguló porque quería violarla.

autopsia deja claro que no pudo haber un atropello leve incluso, Abuín tiene otra baza; lanzó otra coartada cuando dijo que metió a Diana viva en el asiento del copiloto y que no sabe cómo falleció. Nunca confirmó la agresión sexual. Y fue después con su letrado cuando dio tres versiones diferentes de una muerte accidental y llevó a los investigadores al tanque de agua donde había arrojado el cuerpo de Diana. Esas versiones están milimétricamente preparadas para defenderse. Si ladeja claro que no pudo haber un atropello leve incluso, Abuín tiene otra baza; lanzó otra coartada cuando dijo que metió a Diana viva en el asiento del copiloto y que no sabe cómo falleció.

Insinúo que Diana Quer pudo asfixiarse al sujetarla porque no paraba de patalear y gritar. El Chicle ha preparado su defensa para el hallazgo de la brida en el pozo. Pudo usarla para maniatarla y para asfixiarla, según él accidentalmente.