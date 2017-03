Fuertes críticas a un zoológico de Australia por poner a sus elefantes a hacer yoga

La portavoz del centro, que ha publicado imágenes de la actividad, ha salido al paso a las críticas recibidas en las redes sociales, después de que la rutina de ejercicios para sus elefantes Tricia y Permai.

Las sesiones que cuestan 125 dólares incluye 45 minutos de ejercicio y otros 15 de interacción con los paquidermos, que según sus cuidadores respeta su salud y su integridad.

A los elefantes, alegan desde el zoológico, "no se les pide hacer nada que no sean capaces, o que no disfruten", según ha publicado SkyNews.

Un empleado que mostró su indignación ante las críticas por maltrato, defendió "su amor" a estos elefantes, porque "somos una organización de conservación y no abusamos absolutamente de nuestros animales".

Algunos de los usuarios del zoológico que calificó el programa de ejercicios para los elefantes de "humillante", porque estos animales "son salvajes" y es antinatural que actúen así. Solo lo hacen, porque "tienen miedo a un castigo".

El Zoológico de Perth, por su parte, ha rechazado las críticas, explicando además que lo recaudado con esta iniciativa ha servido para ayudar a un programa de vida salvaje en Sumatra.