El 74% de las empresas españolas no cumple la Ley de Igualdad, según un estudio

El 66% no cuenta con ninguna mujer en sus puestos directivos y la Directora de Calidad es el cargo con mayor peso femenino

El 26% de las empresas españolas cuenta con más de un 40% de representación femenina en sus consejos de administración, según el estudio realizado por Informa D&B, (Grupo CESCE) sobre 'Presencia de las mujeres en la empresa española', que constata que los porcentajes no mejoran tras 10 años de entrada en vigor de la Ley de Igualdad.

Según la directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, "la entrada en vigor de la Ley de Igualdad en España, hace 10 años, no ha mejorado significativamente la participación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas, ni siquiera entre las obligadas por el artículo 75 (las que no presentan cuentas abreviadas) a las que se daba un plazo de 8 años para alcanzar una composición equilibrada, posiblemente por la falta de un sistema sancionador".

Si se analiza el cumplimiento en las sociedades sujetas por el artículo 75 de la Ley de Igualdad, las que no presentan cuentas abreviadas, el 13% tiene una presencia femenina superior al 40% en sus Consejos, y entre las empresas que deben tener un Plan de Igualdad (las que tienen más de 250 empleados) la proporción se reduce al 11%. En 2013 estos porcentajes eran muy similares, del 11 % y del 10% respectivamente, según el estudio.

Del total de sociedades analizadas, el 79% cuenta con un Administrador único, que es una mujer en el 23% de los casos. Entre las que cuentan con más de un administrador, la participación femenina es mayoritaria en el 20% de los casos.

La proporción de mujeres disminuye cuando aumenta el tamaño de las empresas, aunque es a las grandes a las que se dirige la Ley. Entre las empresas no sujetas a esta normativa, el porcentaje del 40% de mujeres se cumple en el 26% de las micro, el 21% de las pequeñas y el 16% de las medianas. Para las grandes, aquellas con más de 250 empleados, el porcentaje de cumplimiento se queda en el 11%. Entre las obligadas por el artículo 75%, alcanzan esta presencia femenina el 12% de las micro, el 14% de las pequeñas, el 12% de las medianas y un 11% de las grandes.

El estudio añade que la proporción de empresas sin presencia femenina en los cargos directivos se va reduciendo paulatinamente para quedar en el 66%, frente al 73% de 2010. Tan solo un 9% de las compañías no tienen hombres en posiciones directivas. Entre las empresas de más de 250 empleados el porcentaje sin mujeres directivas se reduce al 48%. Gianese destaca que "las sociedades con presencia femenina en dirección, o en dirección y administración conjuntamente, tienen en general mejores resultados financieros que el resto de empresas".

El documento también constata que hay más mujeres en las direcciones de Calidad y de Recursos Humanos, en las empresas referidas en los artículos 75 y 45 de la Ley de Igualdad, y en Calidad de nuevo y Publicidad entre el resto, con cifras que superan el 35% de mujeres en todos los casos. Al contrario, los puestos de director General o director Técnico se quedan cerca del 10%.

De las 61.882 sociedades españolas que cuentan con un presidente, este es una mujer en el 17% de las mismas. La proporción disminuye en las empresas obligadas por el artículo 75 de la Ley de Igualdad o las de más de 250 empleados, en las que se quedan en el 11% y 10% respectivamente.

Asimismo, los datos del estudio reflejan que el riesgo crediticio es menor en las empresas con mayor presencia de mujeres en sus consejos. Entre las compañías no obligadas por la Ley, el 51% de las que cumple tiene un riesgo bajo o medio bajo frente al 47% de las que no cumplen. Entre las afectadas por el artículo 75, están en situación de riesgo bajo o medio bajo el 74% de las cumplidoras y el 72% de las que no, y entre las de más de 250 empleados estas proporciones se encuentran más igualadas, 73% para las que cumplen y 72% para las que no.

ASTURIAS IGUALA O SUPERA LA MEDIA

Por CC.AA., Asturias iguala o supera la media nacional de presencia del 40% de mujeres en los consejos, independientemente de si se trata de empresas obligadas por el artículo 75, de más de 250 empleados o del resto, con un 13%, un 12% y un 29% en cada caso.

Ceuta, Extremadura y Baleares tienen los mejores porcentajes de cumplimiento entre las obligadas por el artículo 75, alcanzando el 25%, el 21% y el 20% respectivamente. Baleares, Extremadura y La Rioja destacan entre las de más de 250 empleados, con el 22%, 20% y 20% de empresas con este porcentaje femenino, y Asturias, Galicia y Madrid entre el resto, con un 29%, 28% y 28%.

Por sectores, Educación es el que suma más sociedades en esta situación en todos los casos, 21% entre las que tienen que cumplir el artículo 75, 28% entre las empresas de más de 250 empleados y más del 40% entre el resto. Sanidad también alcanza buenos porcentajes, del 13%, 15% y 39% respectivamente, aunque entre las empresas sujetas por el artículo 75, Hostelería es el segundo más cumplidor con un 17%.

En cuanto a la evolución del número de mujeres consejeras en las empresas del IBEX es positiva en los últimos 10 años, pasando del 3% de representación femenina al 20%, aunque está todavía lejos del 40% recomendado por la Ley de Igualdad o del 30% que recomienda el Código de Buen Gobierno. Los autores del estudio destacan que el incremento de casi tres puntos porcentuales entre 2014 y 2015 es el mayor observado desde 2005.

En el caso de las empresas del Estado, la presencia femenina igual o superior al 40% es más notable, cumplen el 31%. Este porcentaje baja al 24% en las filiales de SEPI y al 22% para las sociedades mercantiles de ente público.

Además, el 35% de los 1,5 millones de autónomos que trabajan en España son mujeres, porcentaje inferior al de mujeres en la población activa que alcanza el 51%. Las mayores tasas de mujeres autónomas sobre el total de empresarios en esa situación se dan en Asturias y Galicia, del 39% y 38% en cada caso, y la más baja en Melilla, del 26%.

SECTORES

Por sectores, el estudio refleja que hay grandes diferencias, desde el 7% que representan las autónomas en un sector como el Transporte al 72% de la Sanidad. También Otros servicios, Educación, Comercio, Hostelería, Intermediación financiera y Servicios empresariales superan la media nacional, con porcentajes del 65%, 55%, 44%, 39%, 38% y 36% en cada caso.

En términos absolutos, Comercio al por menor es el sector que cuenta con un mayor número de empresarias autónomas, 187.551, seguido por Actividades inmobiliarias con 124.705.

Los datos para la elaboración de este estudio son extraídos de la Base de Datos de Informa D&B que cuenta con 6,7 millones de agentes económicos censados sobre los que ofrece información comercial, financiera y de marketing y que incluye, entre otras fuentes, los datos oficiales del BOE y del Registro Mercantil.