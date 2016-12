Un encuentro internacional analiza el estado de la tórtola europea, que ha perdido el 80% de ejemplares

Un encuentro internacional de expertos de trece países ha analizado el estado de conservación de la tórtola europea, que ha perdido el 80% de ejemplares, en un taller organizado en Valsaín (Segovia) por la Royal Society for the Protection of Birds, según informa SEO/BirdLife, que ha colaborado en este evento.

Los representantes gubernamentales y los expertos que han participado en la reunión, han propuesto medidas para la recuperación de la especie ante su situación en Europa y han llegado a la conclusión que algunas prácticas agrícolas y la sobreexplotación cinegética son sus dos principales problemas. De este modo, los expertos han coincidido que hay que tener en cuenta a la tórtola en todos los planes de gestión de los espacios protegidos en los que se encuentran. En la Unión Europea, algunas de las medidas agrarias para favorecer la especie son posible dentro de la Política Agraria Común (PAC) actual, mientras que otros necesitarían cambios de fondo en esta política. Asimismo, a causa de la caza desaparecen anualmente en Europa el 13% de esta especie, en su ruta migratoria occidental. Además, en España se matan cada año 700.000 tórtolas, lo que supone una mortalidad no natural insostenible. Por ello, el director de conservación de SEO/BirdLife, Carlos Atienza, ha destacado que ''extraer de la población más de un 12% de los ejemplares anualmente agrava cada vez más la situación de la especie, y es un factor negativo que hay que solucionar''. Además, ha añadido que ''la medida más rápida para reducir su declive es reducir su mortalidad'', y que o se actúa de forma ''urgente'' o pasará los mismo que ''le ocurrió a la paloma migratoria, que tras ser una de las aves más abundantes del Norte de América, se extinguió por una nefasta gestión del territorio y por la caza masiva''. Esta reunión se ha celebrado dentro del proyecto 'LIFE EuroSAP', en el que SEO/BirdLife participa junto a otras doce entidades, y que plantea la revisión de planes de acción para 16 especies, entre ellas la tórtola.