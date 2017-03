En apenas una semana, el vídeo de celebración del 16º cumpleaños del británico Lewis Hine ha conseguido 21 millones de visualizaciones. Este adolescente nació con un tumor cerebrar que cambió su vida para siempre. Ahora, ha publicado un conmovedor y alentador mensaje en Facebook: "Mi vida es un reto. Pero esto dispuesto a aceptarlo. La gente dice que soy discapacitado, como si eso fuera algo malo. Pero yo digo que soy afortunado. Sé cuáles son mis retos. Nunca doy nada por sentado. No siento pena de mí mismo. Uso mecanismos para afrontarlo que me ayudan. De hecho, he fundado un proyecto llamado 'Encontrador de amigos' para ayudar a hacer amigos a otros niños que pierden muchas clases del colegio. Mi proyecto ha ayudado a cientos de niños a encontrar amigos. La discapacidad no es algo malo, pero mantenerla silenciada sí lo es. Hoy cumplo 16 años, y me gustaría que me ayudaras a celebrarlo compartiendo este vídeo, para enseñarle al mundo que está bien ser diferente. Mi enfermedad tal vez defina la duración de mi vida, pero no el cómo vivirla. Mi discapacidad me dio la capacidad de entender y ayudar a otros, y ahora por fin siento que estoy viviendo".