Una enfermera acusada de acoso sexual a un anciano de 100 años

La enfermera Brittany Fultz ha sido imputada con cargos por acoso sexual a un hombre de 100 años con demencia senil al que cuidaba en una residencia de Ohio, EEUU. La mujer de 26 años habría bailado delante del anciano, mostrándole su trasero y sus pechos cuando este se encontraba descansando en su habitación. Al parecer, otro empleado del geriátrico habría grabado la escena en la que aparece Brittany Fultz haciendo gestos obscenos contra la voluntad del hombre. -"Puedo mostrarte cosas nuevas", le dice, mientras se baja el pantalón y se levanta la camiseta. "No diré nada si tú no lo haces." Un agente de la Policía de Sandusky, aseguró que el comportamiento de la enfermera es "básicamente acoso" y agregó: "Es perturbador. Ella lo está tocando y no era algo que él quería, no quería que eso sucediera". La mujer fue detenida y puesta en libertad tras declarar ante el juez.

La enfermera despedida tras hacerse público el incidente



La residencia, por su parte, ha explicado, que Brittany Fultz ha sido despedida, así como el otro empleado que grabó el vídeo. Además han informado que están colaborando con la investigación de la Policía para que se aclaren todos los detalles del incidente. Fuente: Sandusky Register