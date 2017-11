Los enfermeros apuestan por liderar el proceso de vacunación y que las redes no sean el altavoz de bulos sobre riesgos

Los enfermeros, reunidos en la Jornada Enfermería y Vacunas, han apostado por liderar el proceso de vacunación y que las redes no sean el altavoz de bulos sobre riesgos, recordando que el 90 por ciento de estos especialistas están a favor de la vacunación.

Para establecer la obligatoriedad, prosigue, existe base jurídica, en base al artículo 4.5 de la LOPS y el art.19 del estatuto marco que remiten a los códigos deontológicos que establecen como primera obligación no perjudicar al paciente. "Si como consecuencia de una mala praxis hubiera efectos adversos para un paciente, se podría incurrir en responsabilidad civil, penal, porque son previsiones que están en el código deontológico", ha apostillado.

Un aspecto clave para la presidenta de la Asociación de Enfermería del Trabajo, Araceli Santos, es que, en el ámbito laboral, está "casi todo por hacer". En este caso, la baja cobertura vacunal se produce porque el trabajador no percibe el riesgo de manera real, no conoce los riesgos si no se vacuna y duda sobre la efectividad de la vacuna.